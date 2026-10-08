В России нет запретов для развития ИИ — Григоренко

В России отсутствуют запреты для развития искусственного интеллекта, а регуляторика в этой сфере остается мягкой, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко 8 октября в интервью ИС «Вести».
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