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Куликов набрал 2+1 за «Флориду» в предсезонном матче с «Нэшвиллом» и стал 1-й звездой

Защитник «Флориды» внес вклад в победу «Пантерс» над «Предаторс» (5:2). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота в концовке.

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