Окончательно к капитуляции к осени-2024 Киев склонят российские «Папы всех бомб»

Вся территория Украины вот-вот окажется не только под ударами наших крылатых ракет и «Гераней», но и знаменитых российских дальних бомбардировщиков типа Ту-22М3 Сергей Ищенко На фото: самолеты Ту-22м3 (Фото: Александр Рюмин/ТАСС) Во всех смыслах убийственная фронтовая статистика в понедельник официально обнародована Киевом.