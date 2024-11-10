Чибис: финны повели себя неадекватно, закрыв КПП на границе

Губернатор граничащей с Финляндией Мурманской области Андрей Чибис назвал поведение властей республики неадекватным после закрытия финской стороной контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе осенью 2023 года.
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