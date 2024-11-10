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Чибис: финны повели себя неадекватно, закрыв КПП на границе

Губернатор граничащей с Финляндией Мурманской области Андрей Чибис назвал поведение властей республики неадекватным после закрытия финской стороной контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе осенью 2023 года.

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Комментарии
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Eduard
Есть там &quot;засланый козачек&quot; Струбб которого палками бить по скандинавской морде надо!
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16 час.
Eduard
Эти люди ,врут,лгут,соучаствуютюв преступлениях,а народ молчит!
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16 час.

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