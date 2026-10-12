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Нацбанк Украины впервые с августа купил валюту на межбанковском рынке

Нацбанк Украины впервые с августа купил валюту на межбанковском рынке

С 5 по 9 октября Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,24882 млрд, а купил всего $70 тыс.

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