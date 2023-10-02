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Закон, порядок, государство

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Региональный этап патриотического фестиваля «Ворошиловский стрелок» завершился на полигоне под Екатеринбургом

Региональный этап патриотического фестиваля «Ворошиловский стрелок» завершился на полигоне под Екатеринбургом

Участниками мероприятий стали школьники и студенты средне-специальных и высших учебных заведений Свердловской области, воспитанники кадетских классов и корпусов, а также члены военно-патриотических клубов региона.

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