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Аргументы и Факты

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Кондратьев сказал, откуда запустили БПЛА для атаки на Уфу

Кондратьев сказал, откуда запустили БПЛА для атаки на Уфу

Сотни украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 1 августа. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.

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