Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов Москвичи, участвовавшие в акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов», пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность, используя призовые баллы за голосование.