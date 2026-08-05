❗️В МВД ДНР призывают граждан к бдительности ▪️В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Кировского района Донецка обратился 69-летний местный житель, который стал жертвой мошенников.
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❗️В МВД ДНР призывают граждан к бдительности ▪️В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Кировского района Донецка обратился 69-летний местный житель, который стал жертвой мошенников.
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