Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бастрыкин против Берлина: Вскрылась правда о фашистах, которую не захотят знать немцы

Бастрыкин против Берлина: Вскрылась правда о фашистах, которую не захотят знать немцы

В рамках обсуждения последствий блокады Ленинграда председатель Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин, высказал свою позицию относительно отказа Германии признать этот эпизод истории как геноцид.

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