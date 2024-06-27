Бастрыкин против Берлина: Вскрылась правда о фашистах, которую не захотят знать немцы

В рамках обсуждения последствий блокады Ленинграда председатель Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин, высказал свою позицию относительно отказа Германии признать этот эпизод истории как геноцид.
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