Сенатор Цеков призвал президента Эстонии Кариса следить за своим языком

Сенатор из Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков потребовал от президента Эстонии Алара Кариса, выступившего против ограничений на удары Украины по России, следить за своим языком.
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