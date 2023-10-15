Энергетики предупреждают об отключении электричества в районах Карелии

Отключения возможны с понедельника в двенадцати районах республики Несмотря на неблагоприятные погодные условия, плановые ремонтные работы на энергообъектах идут в установленные сроки, сообщает «Прионежская сетевая компания».
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