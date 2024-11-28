Дойдет ли курс доллара до 120 рублей, крупнейшие банки ждут рекорды по депозитам. Обзор Банки.ру

Как ослабление курса рубля влияет на инфляцию, разбираются «Ведомости». Ослабление российской валюты ускорилось – это может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров.
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