Страна вынуждена защищать свои интересы Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что историческая Россия поднялась.
Путин: историческая Россия поднялась
Комментарии
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ЕК
Евгений Катков
... чего не наговоришь перед очередным переназначением. Что обещано и что выполнено - две большие разницы. Мое мнение: этот чел сам отказался от высокого звания ПРЕЗИДЕНТ России, "украв" мою пенсию. Для меня он просто лживый пересидент.
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20 час.
Гарибян Сусанна
А вы, старый маразматик, если считаете так. Мне 75 лет и мою пенсию никто не крал, получаю то, что заработала за 56 лет служения учителем.
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8 час.
ЕК
Евгений Катков
Учитель?! Учитель, в советское время думать умел... Печально если и из вас фурсенке удалось ум вытравить не нужной писаниной, отчетами и прочей, прочей ерундой. Напрягите остатки и ответьте себе что исполнено из обещанного. Лучшие в мире советские образование и медицина уничтожены, вам не знать... Включите ум, хотелось бы назвать вас - коллега, не получается.
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4 час.
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