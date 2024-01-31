Путин: историческая Россия поднялась

ЕК Евгений Катков ... чего не наговоришь перед очередным переназначением. Что обещано и что выполнено - две большие разницы. Мое мнение: этот чел сам отказался от высокого звания ПРЕЗИДЕНТ России, "украв" мою пенсию. Для меня он просто лживый пересидент.

Гарибян Сусанна А вы, старый маразматик, если считаете так. Мне 75 лет и мою пенсию никто не крал, получаю то, что заработала за 56 лет служения учителем.