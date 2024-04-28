В Ставрополе окончено расследование уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации

Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ Управления МВД России по городу Ставрополю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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