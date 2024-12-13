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Новости Тамбова

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Четыре памятника истории в Тамбовской области включены в реестр объектов культурного наследия

Четыре памятника истории в Тамбовской области включены в реестр объектов культурного наследия

Четыре памятника истории и культуры включены в реестр объектов культурного наследия. Речь о "Доходном доме" по улице Державинской, "Доходном доме Пикулина" по улице Октябрьской, "Ансамбле Тамбовской духовной семинарии" по улице Ленинградской и "Ансамбле усадьбы Лаврово с конезаводом" в Мордовском округе.

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