Четыре памятника истории в Тамбовской области включены в реестр объектов культурного наследия

Четыре памятника истории и культуры включены в реестр объектов культурного наследия. Речь о "Доходном доме" по улице Державинской, "Доходном доме Пикулина" по улице Октябрьской, "Ансамбле Тамбовской духовной семинарии" по улице Ленинградской и "Ансамбле усадьбы Лаврово с конезаводом" в Мордовском округе.