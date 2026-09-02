Взрыв на вокзале в Германии: движение парализовано - что известно

Мощный взрыв прогремел на на вокзале в Германии. Движение парализовано, есть пострадавшие. Что известно - в материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
- Жители Германии о...
Наверняка найдут...
А удостоверение на имя В.В.Путина, выданное КГБ СССР, на месте взрыва уже нашли, или все еще ищут?