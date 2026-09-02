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Царьград

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Взрыв на вокзале в Германии: движение парализовано - что известно

Взрыв на вокзале в Германии: движение парализовано - что известно

Мощный взрыв прогремел на на вокзале в Германии. Движение парализовано, есть пострадавшие. Что известно - в материале.

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