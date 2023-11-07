Служба доставки DHL повысила стоимость своих услуг в России

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Один из крупнейших мировых логистических операторов DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию.
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