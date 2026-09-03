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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: 5 детей от разных женщин: Как выглядят и чем занимаются взрослые сыновья и дочки-школьницы Игоря Петренко

Шоу-бизнес: 5 детей от разных женщин: Как выглядят и чем занимаются взрослые сыновья и дочки-школьницы Игоря Петренко

Герои Игоря Петренко – всегда харизматичные и яркие персонажи. Зрители не устают интересоваться личной жизнью актера – ведь она не менее захватывающа, чем судьбы его экранных «двойников».

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