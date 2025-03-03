С 1 марта владелец участка земли обязан облагородить его

Рассказываем о новых законах, вступивших в силу с 1 марта 2025 годафото: freepik.com Гражданин России, купивший садовый или огородный земельный участок, с 1 марта обязан расчищать территорию от сорняков, не допускать захламления различными предметами и мусором, выравнивать участок, проводить его ….