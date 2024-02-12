На винтовке подозреваемой в стрельбе в Техасе найдена наклейка «Палестина»

Полицейский американского города Хьюстон Крис Хассиг заявил, что сотрудники правоохранительных органов нашли наклейку с надписью «Палестина» на ружье женщины, которая подозревается в стрельбе в церкви накануне.
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