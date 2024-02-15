Ещё вчера известные русские артисты сегодня стали незванными гостями не только в России, но и во всём мире.
ПЛАТА ЗА РУСОФОБИЮ: ИХ КОНЦЕРТЫ НАЧАЛИ ОТМЕНЯТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ
Комментарии
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Ванька Жуков
Да пусть веселят кого угодно, хоть пингвинов, коль есть талант НО НЕ В РОССИИ
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3 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Шаляпин прижился во Франции, хор донских казаков Жарова, мирового рекордсмена гастролей, 10 000, не пустили в СССР. Тираж дисков выше хора Александрова. Перспективы у братвы имеются.
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3 час.
Natalija Osminina
Не имеются. Потому что Европа умирает. А тогда здравствовала. Разницу чувствуете?)))
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3 час.
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