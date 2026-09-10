Пентагон ищет лазер размером с монету

DARPA опубликовало «запрос информации об устойчивых источниках ультракоротких импульсов». Если перевести с бюрократического на инженерный язык, Пентагону нужен лазер, который бьет импульсами в триллионные доли секунды, помещается в рюкзак и не рассыпается от тряски.