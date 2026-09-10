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Пентагон ищет лазер размером с монету

Пентагон ищет лазер размером с монету

DARPA опубликовало «запрос информации об устойчивых источниках ультракоротких импульсов». Если перевести с бюрократического на инженерный язык, Пентагону нужен лазер, который бьет импульсами в триллионные доли секунды, помещается в рюкзак и не рассыпается от тряски.

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