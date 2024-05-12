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Царьград

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На подступах к Харькову военные отбили у ВСУ 4 села

На подступах к Харькову военные отбили у ВСУ 4 села

Минобороны в ежедневной сводке сообщает о новых населённых пунктах, освобождённых нашими военнымиГруппировка "Север" русской армии продвинулась вглубь обороны противника и освободила четыре населённых пункта.

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