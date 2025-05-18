NYT: в центральной части США из-за штормов погибли не менее 27 человек

Не менее 27 человек стали жертвами ураганов и торнадо, которые обрушились на центральную часть США. Большинство смертей зафиксировано в штатах Миссури и Кентукки, сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии