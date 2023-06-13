Специалист Соколов: Выбирайте мангал с толстыми стенками, срок его эксплуатации составит от 5 до 10 лет

В беседе с RT специалист Максим Соколов рассказал о том, как правильно выбрать мангал. Собеседник RT пояснил, что лучше выбирать мангал с толщиной стенок от 1,5 мм до 3 мм, так как достаточно толстые стенки дольше сохраняют тепло, соответственно мясо пропекается лучше и такой мангал прослужит 5-10 лет.
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