Специалист Соколов: Выбирайте мангал с толстыми стенками, срок его эксплуатации составит от 5 до 10 лет

В беседе с RT специалист Максим Соколов рассказал о том, как правильно выбрать мангал. Собеседник RT пояснил, что лучше выбирать мангал с толщиной стенок от 1,5 мм до 3 мм, так как достаточно толстые стенки дольше сохраняют тепло, соответственно мясо пропекается лучше и такой мангал прослужит 5-10 лет.