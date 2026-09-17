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Сливовый крамбл-кекс на йогуртовом тесте в прямоугольной форме

Сливовый крамбл-кекс на йогуртовом тесте в прямоугольной форме

Этот кекс хорош тем, что сливы остаются сочными, но не размачивают мякиш. Йогуртовое тесто даёт нежную, но стабильную структуру, а крошка сверху добавляет контраст текстур.

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