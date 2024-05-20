Политолог cчел "странным совпадением" покушение на Фицо и гибель Раиси

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с РЕН ТВ указал на то, что крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси произошло в один месяц с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также угрозой покушения на президента Сербии Александра Вучича и сообщениями о вероятности госпереворота в Турции.