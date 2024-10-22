Дайджест дня: юбилейная Miata, Амберавто в продаже и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В Японии на специальном мероприятии показана юбилейная версия спорткара Mazda Roadster (он же MX-5, он же Miata), которому в этом году исполнилось 35 лет.
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