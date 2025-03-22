Урок Памяти, посвящённый трагедии д. Хатынь.

9 мая 2025 года исполняется 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. У белорусов это событие ассоциируется, с одной стороны, с бессмертным подвигом наших прадедов и дедов, которые воевали на разных фронтах войны, в партизанских отрядах и в подполье.
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