Миссия SpaceX Polaris Dawn отложена на один день

Экипаж следующей миссии астронавтов SpaceX подождет ещё один день перед запуском в космос. Polaris Dawn, первая в истории с выходом человека в открытый космос в ходе частной космической миссии, была запланирована на понедельник, 26 августа, но теперь её запуск состоится не раньше вторника, 27 августа.