Миссия SpaceX Polaris Dawn отложена на один день

Экипаж следующей миссии астронавтов SpaceX подождет ещё один день перед запуском в космос. Polaris Dawn, первая в истории с выходом человека в открытый космос в ходе частной космической миссии, была запланирована на понедельник, 26 августа, но теперь её запуск состоится не раньше вторника, 27 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии