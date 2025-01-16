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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зубов, Лехтинен, Модано, Бенн, Морроу, Сегин, Павелски – в символической сборной «Далласа» за 25 лет

Зубов вошел в первую символическую команду вместе с вратарем Марти Турко, защитником Миро Хейсканеном, а также форвардами Джейми Бенном, Йере Лехтиненом и Майком Модано.

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