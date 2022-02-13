Либерал-демократы призывают не верить в смерть Жириновского

ЛДПР рассылает членам партии опровержения. В ЛДПР разослали членам партии сообщение, в котором призвала не верить слухам о смерти лидера партии Владимира Жириновского, сообщил первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.