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Пункт-А

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На правобережье Астрахани из-за аварии без холодной воды остались почти три десятка улиц и переулков

На правобережье Астрахани из-за аварии без холодной воды остались почти три десятка улиц и переулков

Под удар попала территория Военного городка. МУП «Астрводоканал» сообщает, что сегодня утром в связи с аварийной ситуацией на сетях водопровода в пер.

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