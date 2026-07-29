Пенсионеры из Салехарда, Лабытнанги и Харпа научились узнавать мошенников в сети

Более двух сотен пенсионеров Ямала уже освоили правила цифровой безопасности в интернете. Эксперты проводят серию встреч для пожилых жителей округа, потому что именно они часто становятся целью мошенников, сообщил начальник отдела сопровождения проектов и программ департамента информационных технологий и связи ЯНАО Дмитрий Сухов.