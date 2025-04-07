Командир батальона группировки «Центр» Даба Бадмажапов заявил, что пятеро солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались сдаться при освобождении ВС России населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их уничтожили свои же подразделения.
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