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ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен

ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен

Командир батальона группировки «Центр» Даба Бадмажапов заявил, что пятеро солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались сдаться при освобождении ВС России населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их уничтожили свои же подразделения.

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