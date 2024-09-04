Котенок: высокий уровень подготовки ВС РФ под Курском стал неожиданностью для противника

Будни мужчин. Все что нам интересно

Украинские боевики, зашедшие на территорию Курской области, постепенно теряют темп и инициативу. В то же время военкор Юрий Котенок отмечает на некоторых участках преимущество противника в артиллерии и количестве беспилотников.