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В Ирландии открыли грибы, которые превращают пауков в зомби

В Ирландии открыли грибы, которые превращают пауков в зомби

Грибы-паразиты порабощают волю членистоногих ради размноженияМеждународная группа учёных из CAB International обнаружила новый вид грибов, который оказывает влияние на поведение пещерных пауков, заставляя их покидать свои убежища.

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