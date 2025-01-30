В Ирландии открыли грибы, которые превращают пауков в зомби

Грибы-паразиты порабощают волю членистоногих ради размноженияМеждународная группа учёных из CAB International обнаружила новый вид грибов, который оказывает влияние на поведение пещерных пауков, заставляя их покидать свои убежища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии