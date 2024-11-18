⏰«Еще пару минуток» после будильника правда делают нас счастливее — исследование. Результаты такие: 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие и снижают стресс.
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⏰«Еще пару минуток» после будильника правда делают нас счастливее — исследование. Результаты такие: 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие и снижают стресс.