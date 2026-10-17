Заместитель председателя Госстандарта Виталий Крецкий отметил, что в частных домах белорусы всё чаще используют энергоэффективные материалы и современное котельное оборудование, а в многоквартирном фонде почти повсеместно установлены стеклопакеты и индивидуальные приборы учёта тепла.