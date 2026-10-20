Бывший нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Олег Гарин умер в возрасте 60 лет. Об этом 20 октября сообщили в «СКА-Хабаровск», где Гарин тренировал молодых игроков.
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