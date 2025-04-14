Трех маленьких детей жестоко зарубили: главное за сутки в Сибири

В Красноярском крае мать жестоко убила своих детей, ресурсоснабжающая компания обманывала жителей столицы Сибири, на Красноярск после урагана движется холод, а суд закрыл школу в Кузбассе после обрушения потолка на учеников.
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