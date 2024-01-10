Эвакуированная из Мариуполя львица дала потомство в Крыму

Почти библейскую картину увидели утром 7 января сотрудники белогорского парка «Тайган». В импровизированной пещере под каменным навесом с двумя новорожденными малышами отдыхала после родов одна из львиц, ранее эвакуированная из мариупольского зоопарка.
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