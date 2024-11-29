Спикер парламента Науру нанесет визит в Китай

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи спикер парламента Науру Маркус Стивен во главе делегации посетит Китай с визитом в период с 30 ноября по 6 декабря.