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Спички - не игрушка

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"Киеву передали ядерное оружие": Холодный душ и принуждение к переговорам

"Киеву передали ядерное оружие": Холодный душ и принуждение к переговорам

= Коллаж Царьграда Администрация Байдена уже открыто держит курс на ядерную войну. Сначала Киеву передали ракеты ATACMS и разрешили бить вглубь России.

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Комментарии
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Семен Демин
США вполне могут передать киеву ядерное оружие до 20.01.25г. Если не принять соответствующие меры, то третьей мировой не избежать.
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13 час.
Галина Смирнова
&quot;Орешник&quot; надо испытывать на их ядерном зонтике. В смысле, чтоб его больше не было. На случай возможной ядерной войны.
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12 час.
Nikolay Kuchkov
Пора испытать Посейдон!! Пока по мелкобритании...
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3 час.

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