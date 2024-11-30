"Киеву передали ядерное оружие": Холодный душ и принуждение к переговорам

США вполне могут передать киеву ядерное оружие до 20.01.25г. Если не принять соответствующие меры, то третьей мировой не избежать.

Галина Смирнова

"Орешник" надо испытывать на их ядерном зонтике. В смысле, чтоб его больше не было. На случай возможной ядерной войны.