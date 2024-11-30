= Коллаж Царьграда Администрация Байдена уже открыто держит курс на ядерную войну. Сначала Киеву передали ракеты ATACMS и разрешили бить вглубь России.
"Киеву передали ядерное оружие": Холодный душ и принуждение к переговорам
Комментарии
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Семен Демин
США вполне могут передать киеву ядерное оружие до 20.01.25г. Если не принять соответствующие меры, то третьей мировой не избежать.
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13 час.
Галина Смирнова
"Орешник" надо испытывать на их ядерном зонтике. В смысле, чтоб его больше не было. На случай возможной ядерной войны.
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12 час.
Nikolay Kuchkov
Пора испытать Посейдон!! Пока по мелкобритании...
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3 час.
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