«Меламиновая губка творит чудеса» — почему этот лайфхак собрал миллионы просмотров? Белые подошвы кроссовок — символ стиля и…Сообщение Белоснежные подошвы за 15 минут: секрет, который взорвал соцсети появились сначала на Ежедневные новости.