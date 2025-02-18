Бухгалтер гасила микрокредиты бюджетными деньгами

В Шилке бухгалтер обвиняется в особо крупном мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Она перечисляла себе незаконно выписанные опекунские пособия и погашала ими свои микрозаймы, об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.
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