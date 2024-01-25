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Закон и Порядок

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Почему не сбылись пророчества Пригожина о разгроме российской армии

Почему не сбылись пророчества Пригожина о разгроме российской армии

Политнавигатор Полгода назад покойный ныне глава ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, рассорившись с руководством Минобороны, в сердцах предрекал разгром российской армии после вывода «музыкантов» с участка фронта в только что освобожденном Артемовске (Бахмуте).

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