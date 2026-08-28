Красносельский сообщил об интересе молдаван к гражданству России

Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ, упрощающий получение гражданства для жителей Приднестровья.
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