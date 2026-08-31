Обновлённая школа №285 имени В.А. Молодцова откроется в Южном Медведкове 1 сентября

В рамках программы «Моя школа» завершено обновление здания ГБОУ Школы №285 имени В.А. Молодцова по адресу: Ясный проезд, дом 21.
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